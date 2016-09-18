黃仲崑續拍麻醉風暴2 與孟耿如鬥智
演員黃仲崑去年憑藉戲劇「麻醉風暴」中院長一角，入圍金鐘男配角，他日前也投入續集「麻醉風暴2」拍攝，將與孟耿如飾演的記者有精彩的鬥智戲碼。
黃仲崑在「麻醉風暴」中，飾演仁欣醫院院長陳顯榮，為了追求醫院升格為醫學中心，不惜犧牲病人及醫師權利，最終讓醫院出現嚴重問題，引咎辭職。黃仲崑表示，新一季「陳顯榮」這角色會大大不一樣，「一波未平，一波又起，反差極大，也會是戲裡重要的引爆點。」
被問到接連演出兩季，心態上有無調整、轉換，藝齡近40年的黃仲崑率直地說，「一樣。」面對吳慷仁、李國毅等「鮮肉」演員前仆後繼，無懼後輩挑戰的黃仲崑自嘲是「完熟鹹肉」，還說，「我們這種是千錘百鍊的鹹肉、越嚼越香，賞味期可以很長，讓市場有更多的選擇。」
「麻醉風暴2」中，黃仲崑飾演的陳顯榮從院長職務退下，在小診所營業；一場孟耿如飾演的記者到他的診所看病，事實上是為了追查醫療案件的線索，兩人鬥智戲碼，讓劇組在一旁看了大呼過癮。
黃仲崑也誇孟耿如，「很有禮、敬業，我們倆現場不太廢話，事前不斷排練，像舞台劇那樣，把戲的感覺對出來。」1050918
(中央社)
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