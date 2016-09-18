短髮女模好可愛 揭真實身分…網友心碎

可愛女模身分竟是男兒身。(取自YouTube)

千葉雄大還原變裝過程。(取自日網)

千葉雄大還原變裝過程。(取自日網)

日本網路近來瘋傳一部冰品廣告，廣告中的女模俏麗短髮配上甜美笑容，瞬間擄獲不少宅男粉絲支持，然而女模身分今日被揭開，竟是男星千葉雄大變裝扮成，令網友徹底心碎。

千葉雄太近來與北川景子合作演出當紅日劇《房仲女王》走紅，想不到近來在日網瘋傳的冰品廣告，廣告中的甜美女模竟也是由他變裝成而。今(18日)他在《神戶Collection時裝秀》揭開真相，並曝光整個變裝過程，更引發全場驚呼，不敢相信廣告中的正妹竟是男兒身。

(中時電子報)