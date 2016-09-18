為得到財力證明接回兒子 假釋男犯下7搶案遭捕

新竹縣36歲吳姓男子，為得到財力證明，接回被社會處安置的兒子，陸續在新竹市犯下7件搶奪案，18日警方在中和路某巷弄，發現他後立即逮捕。（郭芝函翻攝）

新竹縣36歲吳姓男子，為得到財力證明，接回被社會處安置的兒子，以他人機車為作案工具，9天內在新竹市犯下7件搶奪案，18日警方在中和路某巷弄逮捕到案。（郭芝函翻攝）

(16:12更新內文)新竹縣36歲吳姓男子，具毒品、竊盜等多項前科，7月才剛假釋出獄，為得到財力證明，接回被安置的兒子，短短9天，陸續在新竹市犯下7件搶奪案，經第一警分局落實防搶勤務，今晨在中和路某巷弄，立即將他逮捕，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

警方調查，吳男假釋後居無定所，9月初駕竊取的機車，在菜市場閒晃，由於沒錢花用，鎖定騎單車的年長婦人，認為她們無力反抗，快速朝前方置包包的籃子下手，因被害者年紀大無力反抗，迄今得手近2萬元，甚至連月餅都有。

經警察局長陳耀南召開會議，指示各分局、派出所啟動防搶勤務，今第一警分局西門派出所，在中和路某巷弄埋伏時，見行跡可疑的吳男，準備上前攔查，吳卻心虛落跑，員警鄭宇霖趕緊請求支援，在北新、民富街口成功圍捕，押解回所訊問。

警方表示，吳男與妻育有1子，但2人感情不睦，13歲兒目前被高雄市社會處安置，因吳在獄中表現良好，今年7月假釋出獄，沒想到2個月又犯下7件搶案，不僅要服完剩下1年8月刑期，最重更可高達20多年。

吳男無奈說，他一直想將愛兒接回，但必須有財力相關證明，因此先前在新竹縣湖口鄉，從事人力派遣工作，由於往返高雄的交通費不少，他薪資微薄，加上與社會脫節多年，短時間又無法籌到錢，才出此下策。警訊後依搶奪罪嫌，將吳男移送法辦。

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(中時)