教育部：紐約曼哈頓爆炸 台生皆平安

美國紐約曼哈頓今天傳出爆炸案，教育部表示，約有300多位台灣留學生在曼哈頓附近3所大學讀書，經與同學會的人員聯絡後，台灣學生都很平安，教育部已提醒他們如果有需要的話，可以隨時向我駐紐約教育組尋求協助。

教育部國際司一等教育祕書林逸說，曼哈頓周邊有紐約大學（NYU）、紐約時尚設計學院（FIT）及帕森設計學院（Parsons School of Design）等，分別有250位、50位及20位台灣留學生，在爆炸事件發生後，我駐紐約教育組即與這3所大學的台灣同學會聯絡，到目前為止，台灣學生都很平安，沒有傳出任何傷亡消息。

(中時)