名醫指濾掛咖啡溶毒 毒物專家：沒聽過
腎臟科醫師江守山近日發文指，濾掛式咖啡加了「濕強劑」，碰到咖啡油脂恐溶致癌物，引發爭議。台北榮總、林口長庚毒物專家均表示，從沒聽說過這樣說法，呼籲江提出文獻根據。
繼日前「脫脂牛奶喝多會導致攝護腺癌」爭議發文後，江守山16日又在臉書發文指出，民眾常喝的濾掛式咖啡通常是紙包裝，因添加濕強劑，才能在熱水沖泡下不會破掉，濕強劑本身就是致癌物，碰上咖啡醇類、油類恐溶到咖啡裡，呼籲民眾少用。
台北榮總毒物科主任楊振昌今天受訪時表示，從沒聽過這樣的說法，認為江醫師文中並無說明會釋出什麼致癌物以及釋出量，且多數濾掛咖啡用的都是不織布，並非文中所說的紙。
楊振昌說，生活中無可避免都會接觸到致癌物，但致癌物會不會真的導致癌症，跟種類、攝取量都有很大關係，舉例來說，很多魚類都含有少量戴奧辛、汞等致癌物，但同時也有Omega-3脂肪酸等物質，可以預防心血管疾病、腦疾病、失智症等，好處遠大於壞處。
林口長庚醫院毒物科主任顏宗海也表示，從未聽過這樣的說法，他嘗試分析坊間某些濾掛式咖啡紙可能使用添加PAE的濕強劑，其中的「E」為環氧氯丙烷（ECH），碰到水會生成「非常微量」的單氯丙二醇，是世界衛生組織（WHO）公布的第2級致癌物，動物實驗中長期大量暴露會有致癌風險，但臨床實驗中並無致癌證據。
不過，顏宗海強調，真正的致癌機轉還是要請教江醫師，呼籲他提出研究文獻佐證。
喝咖啡喝到出書的乳癌防治基金會董事長張金堅說，他外出時經常喝濾掛咖啡，也常拿濾掛咖啡跟朋友分享，日前聽到溶出致癌物傳聞，確實讓他嚇了一跳，目前正在查尋是否有文獻證據，認為「有幾分證據才能說幾分話」。1050918
(中央社)
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