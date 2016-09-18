想吃獨門螃蟹料理 主廚傳授料理訣竅

「八月十五菊花蟹肥」，談到秋天必吃的當季料理非屬螃蟹莫屬，不論是台灣在地捕撈或是國外進口的螃蟹，都各有其特殊風味。不同螃蟹搭配不同料理手法，都能擄獲老饕的胃。

中秋節前後正是品嚐螃蟹最好的季節，台北花園大酒店日廚領班賴明昌表示，吃螃蟹用清蒸方式是最好的。不過，想品嚐特殊風味的螃蟹料理也可以，只要針對不同的螃蟹選擇不同的烹調方式，就能完整呈現螃蟹鮮美的風味。

「每一個海域產的螃蟹不太一樣」，賴明昌表示，以台灣人愛吃的沙公為例，由於沙公都是生存在半海水地帶的螃蟹，原本螃蟹的味道就會比較重，因此可以用重調味方式來料理，像是做成味噌奶油燒的方式，加入日式味噌、清酒及高湯細火熬煮，濃濃的奶油味道就能襯托出沙公飽滿甘甜的蟹肉，每一口都帶有濃郁奶油香味。

肉質有彈性的青蟹也可以做成具椰漿咖哩風味的料理，用蔬菜、高湯、椰漿及咖哩熬煮1小時而成的咖哩醬汁，不僅香氣滿溢也能凸顯青蟹濃郁的蟹味，讓人食指大動。

此外，生長在深海域的帝王蟹、松葉蟹也都是台灣饕客的最愛，其中松葉蟹尤其生長於水溫環境之中，因此蟹肉口感綿密緊實，還帶有陣陣的海水鮮味。賴明昌指出，這類螃蟹適合做成火鍋類或是生魚片方式的料理，可是吃到多汁鮮甜的蟹肉。1050918

(中央社)