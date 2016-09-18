濾掛咖啡傳溶致癌物 食藥署籲勿恐慌
腎臟科醫師江守山近日表示，民眾常喝的濾泡式咖啡含「濕強劑」恐溶致癌物，引起爭議。食藥署今表示，濕強劑是高分子聚合物、結構穩定，原則上沒有溶出問題，民眾無需恐慌。
腎臟科醫師江守山16日在臉書發文指出，民眾常喝的「濾掛式咖啡」通常是紙包裝，因添加「濕強劑」才能在熱水沖泡下還不會破掉，但強濕劑本身就是致癌物，碰上咖啡醇類、油類恐溶到咖啡裡，呼籲民眾少用。
食藥署食品組簡任技正鄭維智今天受訪時表示，「濕強劑」是一種是高分子聚合物，可增加咖啡濾紙強度，即便紙面濕了，仍能保有良好過濾性。
濕強劑遇高溫、油脂是否可能溶出？鄭維智說，濕強劑是結構穩定性強的聚合物，且咖啡從沖泡到結束時間5分鐘，又是一次性使用，原則上沒有溶出的問題，國際間對於濕強劑也無相關規範，呼籲民眾無需恐慌。
鄭維智指出，為解答民眾疑慮，近期會著手進行相關實驗，如證實有健康疑慮，不排除修改相關規範。1050918
(中央社)
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