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老外3杯酒求換趙德胤秘技！狂讚「她」演技如奧斯卡影后

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再見瓦城
導演趙德胤新片《再見瓦城》在多倫多影展映後座談相當熱烈。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）
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導演趙德胤新片《再見瓦城》在多倫多影展5場放映觀眾全部滿場。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

33歲導演趙德胤新片《再見瓦城》揚威國際，才剛在威尼斯影展奪下歐洲電影聯盟大獎最佳影片殊榮，日前遠赴多倫多影展參加北美首映，不僅5場放映全部爆滿，映後更是獲得觀眾如雷掌聲，男女主角柯震東、吳可熙在電影當中置身泰國工廠化身工人，精湛演技讓老外紛紛驚呼：「他們是真的工人嗎？」，一群瘋狂的美國影評人後來欲罷不能，路上攔截導演拉去酒吧喝酒，霸氣端出3杯酒交換「怎麼訓練演員成為工人」的祕技，超狂舉動簡直嚇壞導演。

趙德胤作品曾在美國紐約翠貝卡影展、加拿大蒙特婁影展參展，在北美地區累積不少影迷，新片《再見瓦城》在多倫多影展5場放映全部爆滿，映後觀眾問起導演：「柯震東、吳可熙是真的工人？」聽到他們接受長達一年的嚴苛訓練，跟著工廠工人一起工作、吃飯、睡覺，觀眾不敢置信繼續問：「他們在訓練過程沒跟你吵架嗎？有沒有逃跑罷演？」導演笑著回：「他們準備了一年，不會白白浪費時間，而且臨演個個很搶戲，隨時準備變成男女主角！」全場觀眾聽完當場笑翻。

再見瓦城
許多影迷聽完映後座談欲罷不能，散場後繼續在路上攔截導演趙德胤討論新片《再見瓦城》。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）
再見瓦城
《滾石》雜誌讚賞吳可熙的表演像是珍妮佛勞倫斯，將堅強的女性演得非常有說服力。（圖／岸上影像及前景娛樂提供、達志影像）

有趣的是，美國權威媒體《滾石》雜誌（Rolling Stone）影評人聽完欲罷不能，路上攔截導演趙德胤拉去酒吧喝酒，霸氣端出3杯啤酒要求導演交換3個問題的答案，導演最後只喝了一杯啤酒，另外兩杯改吃拉麵代替，他們好奇如何改造偶像柯震東化身工人，特別讚賞吳可熙的表演像是《翻轉幸福》（JOY）的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），將堅強的女性演得非常有說服力，聽到吳可熙被導演送去餐廳洗碗半年，他們笑著說：「好萊塢大牌都該被你送到緬甸洗碗！」。

不只《滾石》雜誌，法國媒體《世界報》影評人也很狂，一路追著導演從威尼斯影展到多倫多影展，他先是提起導演的英文名字「Midi Z」，打趣地說：「不應該是「Z」，應該是『A』，因為《再見瓦城》電影美學及故事充滿原創性，是A級電影！」後來又撰文認為本屆威尼斯影展除了金獅獎之外，另一部令人讚賞的作品是《再見瓦城》，電影優美、故事情節引人入勝，令人期待接下來發生什麼事。

再見瓦城
柯震東、吳可熙在《再見瓦城》化身工人，完全看不出來像是城市長大的小孩。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）
再見瓦城
柯震東和吳可熙為了《再見瓦城》接受一年的演員訓練，老外看見他們還以為是「真的工人」。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

另一家國際權威媒體《Indie Wire》特別為本屆多倫多影展的亞洲電影撰文總評，其中談到台灣電影《再見瓦城》，認為這是一部情節緊湊、電影美學優雅又獨道，並在趙德胤身上看見台灣新電影的傳承。該片後續將在釜山影展亞洲首映及金馬影展閉幕放映，並於12月9日全台盛大上映。

(中時電子報)

關鍵字：吳可熙趙德胤柯震東多倫多影展威尼斯影展奧斯卡影后珍妮佛羅倫斯
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