老外3杯酒求換趙德胤秘技！狂讚「她」演技如奧斯卡影后

導演趙德胤新片《再見瓦城》在多倫多影展映後座談相當熱烈。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

導演趙德胤新片《再見瓦城》在多倫多影展5場放映觀眾全部滿場。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

33歲導演趙德胤新片《再見瓦城》揚威國際，才剛在威尼斯影展奪下歐洲電影聯盟大獎最佳影片殊榮，日前遠赴多倫多影展參加北美首映，不僅5場放映全部爆滿，映後更是獲得觀眾如雷掌聲，男女主角柯震東、吳可熙在電影當中置身泰國工廠化身工人，精湛演技讓老外紛紛驚呼：「他們是真的工人嗎？」，一群瘋狂的美國影評人後來欲罷不能，路上攔截導演拉去酒吧喝酒，霸氣端出3杯酒交換「怎麼訓練演員成為工人」的祕技，超狂舉動簡直嚇壞導演。

趙德胤作品曾在美國紐約翠貝卡影展、加拿大蒙特婁影展參展，在北美地區累積不少影迷，新片《再見瓦城》在多倫多影展5場放映全部爆滿，映後觀眾問起導演：「柯震東、吳可熙是真的工人？」聽到他們接受長達一年的嚴苛訓練，跟著工廠工人一起工作、吃飯、睡覺，觀眾不敢置信繼續問：「他們在訓練過程沒跟你吵架嗎？有沒有逃跑罷演？」導演笑著回：「他們準備了一年，不會白白浪費時間，而且臨演個個很搶戲，隨時準備變成男女主角！」全場觀眾聽完當場笑翻。

許多影迷聽完映後座談欲罷不能，散場後繼續在路上攔截導演趙德胤討論新片《再見瓦城》。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

《滾石》雜誌讚賞吳可熙的表演像是珍妮佛勞倫斯，將堅強的女性演得非常有說服力。（圖／岸上影像及前景娛樂提供、達志影像）

有趣的是，美國權威媒體《滾石》雜誌（Rolling Stone）影評人聽完欲罷不能，路上攔截導演趙德胤拉去酒吧喝酒，霸氣端出3杯啤酒要求導演交換3個問題的答案，導演最後只喝了一杯啤酒，另外兩杯改吃拉麵代替，他們好奇如何改造偶像柯震東化身工人，特別讚賞吳可熙的表演像是《翻轉幸福》（JOY）的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），將堅強的女性演得非常有說服力，聽到吳可熙被導演送去餐廳洗碗半年，他們笑著說：「好萊塢大牌都該被你送到緬甸洗碗！」。

不只《滾石》雜誌，法國媒體《世界報》影評人也很狂，一路追著導演從威尼斯影展到多倫多影展，他先是提起導演的英文名字「Midi Z」，打趣地說：「不應該是「Z」，應該是『A』，因為《再見瓦城》電影美學及故事充滿原創性，是A級電影！」後來又撰文認為本屆威尼斯影展除了金獅獎之外，另一部令人讚賞的作品是《再見瓦城》，電影優美、故事情節引人入勝，令人期待接下來發生什麼事。

柯震東、吳可熙在《再見瓦城》化身工人，完全看不出來像是城市長大的小孩。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

柯震東和吳可熙為了《再見瓦城》接受一年的演員訓練，老外看見他們還以為是「真的工人」。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

另一家國際權威媒體《Indie Wire》特別為本屆多倫多影展的亞洲電影撰文總評，其中談到台灣電影《再見瓦城》，認為這是一部情節緊湊、電影美學優雅又獨道，並在趙德胤身上看見台灣新電影的傳承。該片後續將在釜山影展亞洲首映及金馬影展閉幕放映，並於12月9日全台盛大上映。

(中時電子報)