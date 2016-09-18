李奧納多幫忙找路超親民 路人竟沒認出他

李奧納多主動上前幫老夫妻指路，毫無明星架子。（圖／達志影像）

李奧納多被目擊一身輕便在公園溜狗。（圖／達志影像）

好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）今年憑藉《神鬼獵人》獲獎無數，更拿下人生第一座奧斯卡影帝，雖然貴為影帝，李奧納多仍相當親民，近日他被捕捉到主動為一對老夫妻指路，但對方竟沒認出眼前的人就是大明星。

《時人》雜誌報導，李奧納多16日傍晚戴著墨鏡、帽子，一身T恤、短褲居家打扮，和朋友沿著哈德遜河在附近公園遛狗，走到一半發現一對老夫妻貌似迷路，拿著手機四處張望，李奧納多便主動上前詢問，並拿出手機比劃一番，替老夫妻指出正確的方向，毫無明星架子。

而據目擊者表示，很多人看到李奧納多總會要求合照，但這對老夫妻似乎不知道他就是奧斯卡影帝，僅問完路就離開了，有人覺得可能他當天太過親民，加上穿著又隨興才沒被認出，不但暖舉受到大力讚賞，更有粉絲笑稱以後要常去那公園捕獲野生影帝。

(中時電子報)