假釋又搶錢遭逮 嫌犯恐最重判20年

有強盜等多項前科的吳姓嫌犯，7月才剛假釋出獄，卻又在新竹市犯下多起搶奪與竊盜案，後續恐將面對最重20年刑期。

新竹市近2個多月發生多起搶奪案件，警方立即組成專案小組，調閱相關監視器畫面，鎖定一名30多歲的男子，竹市警一分局研判，該名歹徒的隨機搶奪手法，勢必再度犯案，經多日分析嫌犯出沒時間，今天上午出動執行防搶勤務。

警方分析嫌犯的犯案紀錄，發現他多在上午時分，於菜市場附近鎖定年長者犯案，今天派出多名員警，在轄內市場附近部署便衣防搶勤務，果然在北新路、民富街口發現嫌犯蹤影，立即以無線電請求線上警力支援，前往攔查，確認就是犯下多起搶奪案件的吳姓嫌犯。

警方調查，已婚的吳嫌8年前因犯下搶奪案入獄，也因此與妻兒分開生活，今年7月他因在獄中表現良好、假釋出獄，希望能夠將目前在高雄的兒子接回照顧，但經詢問，確認需要出示財力證明，為此，吳嫌在新竹地區從事人力派遣工作。

不過，由於吳嫌經過多年服刑，難適應社會，但為了南下探望兒子的車資、給孩子零用錢，決定挺而走險，重操舊業行搶，他無奈向警方表示「不希望探望孩子時，口袋都空空的」。

吳嫌到案後坦承犯行，每次犯案都到轄內市場附近，專挑比較容易得手的年長者行搶，也由於市場附近的購物民眾，身上所帶現金不多，所以9天內犯下的6件搶案、1件竊盜案，每次搶奪得手僅百元至千元現金，偷竊則得手1萬2千元，總計才不到2萬元。

警方表示，吳嫌假釋出獄卻再犯案，不僅要執行剩下的1年8月刑期，面對此次所犯搶案與竊盜案，恐再面對最重20年的刑期，訊後將他依強盜等罪嫌移送法辦。1050918

(中央社)