假釋又搶錢遭逮 嫌犯恐最重判20年
有強盜等多項前科的吳姓嫌犯，7月才剛假釋出獄，卻又在新竹市犯下多起搶奪與竊盜案，後續恐將面對最重20年刑期。
新竹市近2個多月發生多起搶奪案件，警方立即組成專案小組，調閱相關監視器畫面，鎖定一名30多歲的男子，竹市警一分局研判，該名歹徒的隨機搶奪手法，勢必再度犯案，經多日分析嫌犯出沒時間，今天上午出動執行防搶勤務。
警方分析嫌犯的犯案紀錄，發現他多在上午時分，於菜市場附近鎖定年長者犯案，今天派出多名員警，在轄內市場附近部署便衣防搶勤務，果然在北新路、民富街口發現嫌犯蹤影，立即以無線電請求線上警力支援，前往攔查，確認就是犯下多起搶奪案件的吳姓嫌犯。
警方調查，已婚的吳嫌8年前因犯下搶奪案入獄，也因此與妻兒分開生活，今年7月他因在獄中表現良好、假釋出獄，希望能夠將目前在高雄的兒子接回照顧，但經詢問，確認需要出示財力證明，為此，吳嫌在新竹地區從事人力派遣工作。
不過，由於吳嫌經過多年服刑，難適應社會，但為了南下探望兒子的車資、給孩子零用錢，決定挺而走險，重操舊業行搶，他無奈向警方表示「不希望探望孩子時，口袋都空空的」。
吳嫌到案後坦承犯行，每次犯案都到轄內市場附近，專挑比較容易得手的年長者行搶，也由於市場附近的購物民眾，身上所帶現金不多，所以9天內犯下的6件搶案、1件竊盜案，每次搶奪得手僅百元至千元現金，偷竊則得手1萬2千元，總計才不到2萬元。
警方表示，吳嫌假釋出獄卻再犯案，不僅要執行剩下的1年8月刑期，面對此次所犯搶案與竊盜案，恐再面對最重20年的刑期，訊後將他依強盜等罪嫌移送法辦。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。