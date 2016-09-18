紙iPhone要價3萬 非屬喪葬必要遭駁回
陳男日前被一名無照越南籍陳姓婦人雙載，不幸車禍身亡，高院判賠陳婦應賠新台幣131萬元，但陳男家屬要求的喪葬費中，包含「紙iPhone」3萬元，法官認定不合理，予以駁回。
這起案件發生在民國102年10月間，一名越南籍的陳姓婦人，無照騎車載著陳姓男子行經新北市深坑炮仔崙路時，疑因車速過快失控撞上護欄跌落山谷，陳男送醫後顱內出血不治，陳婦也因無照挨告。
陳婦主張，陳男被載時未戴上安全帽，與他摔落山谷不治間有因果關係，陳男也應負擔過失責任。但台灣高等法院認為，陳男摔落山谷的同時，安全帽也有可能因撞擊脫落，無法認定他有過失。
高院審理後，認定無照駕駛的陳姓婦人，與出借機車給陳婦的女兒均有過失責任，扣除陳男家屬已領取犯罪被害人補償金款項等278萬元後，判陳婦母女應連帶賠償陳男家屬131萬元，全案可上訴。
特別的是，陳男家屬主張要求陳婦母女支付的喪葬費中，包括「紙紮加魂身iPhone」3萬元、「開魂路」2萬5000元。合議庭認為，iPhone部分非屬喪葬必要開銷，予以駁回；而開魂路常見於宗教信仰、民間習俗，因此判准。1050918
(中央社)
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