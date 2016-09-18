查兆豐案被金管會「當賊防」？調查局：與事實不符

自由時報今引述名嘴蔡玉真爆料指稱調查局查兆豐涉洗錢案，竟然被金管會排除在外，「甚至被當賊來防」，調查局今天下午以新聞稿澄清絕無此事，並指媒體報導與事實不符，已抹煞調查局參與兆豐案偵辦之辛勞，籲請外界不應再以訛傳訛。

調查局指出，自由時報今天即時報導「查兆豐涉洗錢案 名嘴爆：調查局被金管會當賊防」一文，與事實不符。

調查局表示，兆豐金涉洗錢案，調查局自始即積極配合檢察機關查辦，8月22日由高檢署王檢察長添盛主持之專案會議，即已邀集金管會銀行局、檢查局、台北地檢署及調查局洗錢防制處等機關與會，並指示調查局局配合台北地檢署指揮，追查兆豐銀行相關人員有無涉及不法。

調查局隨後召集台北市調查處組成專案小組，配合北檢指揮分赴金管會及兆豐銀行調閱相關資料，協助儘速釐清案情。

此外，調查局洗錢防制處同時透過防制洗錢艾格蒙國際組織加密網路，積極的與美國、巴拿馬等國之金融情報中心聯繫，並將所獲訊息隨時回報台北地檢署專案小組。台北市調查處目前持續依據北檢發交之卷證及向相關金融機構調閱之資料，縝密清查過濾、比對分析中。

調查局強調，自由時報報導內容以及名嘴說法，抹煞調查局參兆豐案偵辦之辛勞，籲請外界不應再以訛傳訛。

(中時)