人行調查：逾半居民認為房價高難接受
中國人民銀行（大陸央行）今天公布的第3季城鎮儲戶問卷調查顯示，53.7%受訪居民認為中國大陸目前的房價高，難以接受，比例較上季提高0.3個百分點；僅3.4%認為房價令人滿意。
中新社報導，42.9%受訪居民認為目前房價可以接受。23.1%預期下季房價上漲。未來3個月內準備買房的居民所占比例為16.3%，較上季提高1.3個百分點。
人行第3季在大陸50個城市對2萬戶城鎮儲戶進行這份問卷調查。
在儲蓄、投資意願部分，傾向更多儲蓄的居民占43.7%，較上季下降0.2個百分點；傾向更多消費的居民占21.1%，較上季下降0.1個百分點；傾向更多投資的居民占35.2%，較上季提高0.3個百分點。
居民偏愛的前3名投資方式依序為基金及理財產品、債券和實業投資。
物價感受方面，50%受訪居民認為物價高，難以接受，較上季下降3.3個百分點。29.4%預期下季物價將上漲，52.2%預期基本不變，7.1%預期下跌。
就業感受方面，11.3%受訪居民認為形勢較好，就業容易；43.4%認為一般；45.3%認為形勢嚴峻，就業難或看不準。未來就業預期指數為46.2%，較上季攀升1.2個百分點。1050918
(中央社)
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