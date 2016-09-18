中秋連假最後一天 桃機湧返國人潮

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中秋連假最後一天，桃園機場今天湧現出境及返國人潮，預估入出境旅客量逾13萬5000人次，其中，入境近7萬5000人次。

桃機公司指出，由於連假最後一天，加上颱風遠離，桃園機場入出境人潮衝高，若包含轉機旅客，預估入出境旅客量再加4000人次，約近13萬9000人次。

桃機公司指出，今天出境尖峰為上午6時至10時及中午12時至下午6時，入境尖峰則將從上午11時許開始持續到深夜24時左右。

桃機公司為此協調航警、移民署、海關，機場通關等各單位及聯外交通業者提早做好相關因應準備，確保旅客出入境通關及疏運作業順暢。

為加速通關流程，桃機公司也建議尖峰時段出境旅客可先在家中上網或使用手機自助報到，並多利用E-gate自動通關服務。1050918

(中央社)