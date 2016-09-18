綻放高雄美 布里斯本臺灣紀錄片影展盛大舉行

台灣文化無國界協會參加澳洲昆士蘭議會舉辦的「友台小組活動」。（台灣文化無國界協會提供）

台灣文化無國界協會與澳洲昆士蘭台灣商會共同主辦首屆「布里斯本臺灣紀錄片影展」，9月17、18兩天在高雄的姊妹市─布里斯本市熱鬧上映，播映由關注不同領域議題的台灣導演所執導的8部紀錄片電影，其中更有來自高雄在地導演、以高雄為背景的3部影片，向澳洲及全世界展現高雄更深入的面貌，以及台灣社會豐沛的生命力。

高雄市政府秘書處發揮長期與布里斯本官方、僑界累積的良好關係協助此次影展，並與布里斯本市高雄姊妹市協會合力於布市當地進行行銷宣傳，成功邀請到昆士蘭州多元文化部Ignazia Graziella Grace部長及多位昆士蘭州議員、布市議員等台澳貴賓出席盛會與近千位當地人士觀賞影展，是一次成功的電影片外交，秘書處陳瓊華處長表示，明年高雄與布里斯本姐妹市將滿20週年，將努力與民間團體合作，以不同媒介和文化內涵讓姐妹市更認識「高雄」。

影展選在與台灣關係深厚的布里斯本市，獲得當地僑社大力的支持，台灣文化無國界協會張涵芬秘書長代表率團與會，並在當地策展人郭美芬博士及澳洲昆士蘭台灣商會會長許柏亭等專業人士及僑領的協助下順利揭開序幕，過程並邀請到僑務委員會田秋堇副委員長、前國策顧問邱垂亮、昆士蘭州多元文化部部長及多位昆士蘭州議員、布市議員等台澳貴賓出席盛會，影展吸引了近千人喜愛台灣文化的賓客參與，互動氣氛熱烈。

許柏亭表示，這是澳洲首度舉辦以台灣為主題的影展，因為台灣外交處境困難，所有參與僑民對此次影展能順利舉辦感到非常驕傲，特別是活動籌辦過程也受到昆士蘭州政府及各界人士的重視與支持，州政府方面也表達對當地台灣僑民長期貢獻澳洲社會，與加強台澳關係的努力表達感謝之意。

布里斯本臺灣紀錄片影展將播放以金馬獎最佳紀錄片《看見臺灣》為首的8部電影，其中《拔一條河》、《海上情書》與《得樂日嘎小情歌》，都是以高雄在地背景拍攝而成，參與影展的陳麗貴導演和柯能源導演更是高雄子弟，因此這次影展可以說充滿濃濃的高雄味。

秘書處處長陳瓊華表示，布里斯本與高雄市有近20年的姊妹市情誼、互動熱絡，除了彼此均曾為亞太地區重要城市會議平台「亞太城市高峰會議」的主辦城市，庫爾克市長(Lord Mayor Graham Quirk) 也剛於9月上旬親自率團參與高雄市政府發起、舉辦的「2016全球港灣城市論壇」及主持兩市商業洽談會，而長期以來布市台僑愛鄉之情不落人後，在當地平日透過慈善及行銷活動，讓更多澳洲主流社會人士更加了解台灣及高雄。

(中時)