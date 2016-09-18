紅葉坍方處 未列土石流警戒區

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台東紅葉村發生大坍方土石流，部分村民表示，鄉公所多次向水保局反映未獲回應；水保局表示，從未收到地方政府相關公文。

台東縣延平鄉紅葉村發生大規模土石流，面臨遷村問題。部分村民向媒體表示，鄉代會多次向鄉公所反映會發生土石流，鄉公所則表示和水土保持局台東分局反映和多次會勘，水土保持局認為「沒有立即危險」。

水土保持局台東分局今天表示，台東分局從未針對紅葉村後山召開相關會勘及會議，更無表達「多次會勘確實沒有立即危險，才會沒有特別去留意」等內容。

另外，水保局未曾收到地方政府來文要求將這地區劃入土石流潛勢警戒區，並非如媒體所報導「和台東縣政府及延平鄉公所多次針對紅葉村後山問題討論過」。

台東分局表示，這次崩塌案發生後，水土保持局台東分局已和地方政府及國軍全力投入救災和復建工作，希望各界共同協助部落重建，並提供正確資訊，一起為部落居民及災害復建共同努力。1050918

(中央社)