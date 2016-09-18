漁船擱淺西子灣 港務公司加快環境復原

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港務公司估計2天完成環境復原，永興發漁船抽油作業7天內完成，至於船體移除方案下周將會出爐。(港務公司提供)

擱淺西子灣的順天606、永興發168等2艘漁船正緊鑼密鼓抽除船艙殘油外，海面油汙也已清除完成，18日著重岸際、消波塊、礁石間零星油漬清除，沿岸際佈設4組、每組10人以吸油棉、水槍清洗；至於船體移除方案，海難拖救業者周一提交計畫內容，港務公司周二開會審查。

順天606及永興發168漁船仍擱淺在西子灣防坡堤旁，但順天漁船昨傍晚已完成船艙鑽孔，永興發也進行右側2至5艙共6處鑽孔，抽除殘油進度已有進展，並同步協請海巡署啟動空拍機監控。

高雄港務分公司指出，因莫蘭蒂颱風造成4艘漁船擱淺致油汙外洩，第1階段岸際及水面油汙已完成清除，後續將針對少許殘留消波塊及礁石上的油漬再做細緻清理，並著手進行環境復原工作。

港務公司今再加派清潔人力，進行第2階段環境復原工作，著重岸際、消波塊、礁石間零星油漬清除，採吸油棉加強消波塊間油漬清除，輔以水槍清洗礁石油漬；作業前還先做好預防工作，包含作業區域先行鋪設不透水布及吸油棉防護，水域吸油棉撈起時即以塑膠袋包裝，並設置除油物品暫置區等措施，以避免油汙清理時造成2次水域汙染。

港務公司估計2天完成環境復原，永興發漁船抽油作業7天內完成；另針對船體移除計畫案，兩艘漁船船東簽具本案責任切結書，並提供責任擔保金新台幣100萬元及船東互保協會(P&I)美金200萬元擔保書以供擔保，確保該海域環境復原安全無虞。

(中時)