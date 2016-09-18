生涯第2度雙響炮 羅國龍轟出6打點
統一獅年輕球星羅國龍生涯今（18）日對戰中信兄弟單場打出全壘打雙響炮、都是3分炮，個人一口氣拿下6打點，這是羅國龍生涯第2度單場2支全壘打。
羅國龍今年球季5月5日對戰桃猿隊也曾經打過單場雙響炮，當時他只賺到3打點，18日再度出現雙響炮卻拿下6打點，他個人2轟的打點幾乎是中信兄弟許基宏3分炮與陳子豪滿貫彈的總和。
羅國龍2014年剛進中職的第1個球季沒有打出全壘打，去年整季也只有2轟，今年全壘打急速成長，目前他已有12轟；而他個人單場最多打點是8打點。
(中時電子報)
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