土庫曼獵鷹航廈揭幕 盼成歐亞轉運中心
中亞國家土庫曼斥資23億美元（新台幣732億元）在首都阿什加巴特國際機場興建的新航廈今天正式開幕。
土庫曼期望未來能夠成為新的國際轉運中心，彌補傳統依靠天然氣出口的不足部分。
這個位於中亞沙漠、擁有500萬人口的國家，簽證政策相當嚴格，每年僅有約10萬名觀光客，但土庫曼期待明年登場的亞洲室內運動會（Asian Indoor Games）能為其帶來更多的觀光客。
土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Kurbanguly Berdymukhamedov）在這座白色獵鷹造型的航廈發表演說時表示：「我們擁有大好機會，成為促進歐洲、亞太及南亞地區經濟合作的轉運橋梁。」
這個前蘇聯共和國素來仰賴天然氣出口賺取外匯。
但商界人士表示，由於土庫曼天然氣最大買家俄羅斯決定中止進口，加上全球能源價格崩跌，導致土國外匯短缺，並導致政府預算赤字擴大。（譯者：中央社許湘欣）1050918
(中央社)
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