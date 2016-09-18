鐵路高架將通車 大合唱告別台中火車站
台中都會區高架鐵路將於25日通車，台中市舊城復興協會為迎接全新的「台中鐵道地平線」，今天邀請椅子樂團在台中火車站前舉辦「再會啦！地平線」大合唱，吸引上百民眾參與。
原定昨天下午舉行的「再會啦！地平線」大合唱，因為颱風攪局，而改在今天下午舉行，台中市舊城復興協邀請甫入圍金音獎最佳新人、民謠專輯、單曲的「椅子 Chairs'」樂團，打造一首台中地面鐵道生活的紀念之歌「再會啦！地平線」，期望透過一場再會大合唱，向地面的台中火車站道謝、道別。
台中市舊城復興協會理事長蔡承允表示，台中是一個因鐵道而生的城市，而台中火車站周邊的鐵道宿舍群、鐵道倉庫等也可能在未來面臨拆除命運，不過這些建築群卻見證台中的城市與鐵道發展。
蔡承允說，去年向台中市政府提出的「綠空鐵道軸線計畫」，就是期望未來的鐵道文化園區，不只有台中火車站、20號倉庫等，更能含納更豐富的鐵道文化遺產。
椅子樂團主唱裘詠靖說，對從小生長在台中的他來說，本就對台中火車站有一分特殊的感情，而當初受邀來寫這首歌曲時「其實有點寫不出來」，之後與吉他手兼主唱陳仲穎討論後，先把編曲完成，再把自己熟悉的影像轉化成歌詞，寫入「再會啦！地平線」這首歌。
另外，今天活動現場也設有「再會地平線特展」，講述台中因鐵道而生的城市故事。1050918
(中央社)
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