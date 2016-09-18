2嫌騎贓車街頭逃竄 警追13公里逮獲

43歲張秋明、47歲蔡明學今天上午共騎贓車在台南市街頭尋找目標作案時，被台南市警五分局警員王正材查詢失竊車輛資料發現，迅速通知多名同仁到場，一路追緝長達13公里，對方騎到水仙宮市場還棄車混入人群逃逸，最後仍被警方制伏。警方除查出2嫌涉嫌吸毒、偷竊外，更將擴大偵辦是否有其他案件。

市警五分局開元派出所警員王正材今天上午11時5分查詢失竊車輛資料時，發現一輛被偷的機車出現在安南區同安路海佃路口，隨即通報警員倪健彰、陳耿德及李瑞龍等3人前往查捕。警方在海佃路一段往文賢路方向發現該部贓車後，竊嫌蔡明學、張秋明見警現蹤加速逃逸，倪員等3人隨後追捕並通報勤指中心派遣線上巡邏警力攔截圍捕。

員警在追捕過程中，還不斷對竊嫌喊話說：「前面沒有路，前面沒有路，不要再跑了」、「再跑會開槍喔！我槍都拔出來喔！」直到11時22分才在中西區國華街民族路水仙宮市場前口，順利將2名竊嫌制伏帶回派出所偵辦。

圍捕過程中，警員李瑞龍曾因嫌犯拒捕逼車摔倒致手腳擦傷，警用機車照後鏡斷裂，新購的HTC手機也摔壞；至於蔡姓嫌犯則右膝輕微擦傷。全案偵訊後，依竊盜、毒品、毒後駕駛及妨害公務等罪嫌偵辦。

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(中時)