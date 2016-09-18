馬勒卡發威 陸沿海多地發布暴潮警報
颱風馬勒卡遠離台灣後在中國大陸華東沿海發威，福建、浙江、上海及江蘇沿海掀起狂風巨浪。大陸國家海洋預報台今天持續發布海浪橙色警報和風暴潮黃色警報。
中新社報導，馬勒卡影響大陸期間，正值農曆8月18日觀賞錢塘江大潮的最佳時間。大陸國家海洋預報台提醒，風暴潮加上天文潮將使潮水特別兇猛，觀賞時要注意安全。
馬勒卡18日上午8時的中心位置位於浙江東南方的東海南部海面上，加上冷空氣南下，大陸華東沿岸持續出現巨浪與暴潮。
受馬勒卡影響，東海南部、釣魚台附近海域出現6到9公尺的狂浪到狂濤區，台灣海峽出現2.5到3.5公尺的大浪區，黃海南部、東海北部出現2到3公尺的中浪到大浪區。
大陸國家海洋預報台預估，未來兩天，浙江沿岸海域將出現2.5到3.5公尺的大浪，江蘇、上海、福建北部沿岸海域將出現2到3公尺的中浪到大浪。
上海市、浙江寧波、舟山、台州和溫州市已發布風暴潮黃色預警，江蘇南通、浙江嘉興和紹興市則發布了風暴潮藍色預警。1050918
(中央社)
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