引退賽 陳金鋒先發扛四棒

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今天是中華職棒Lamigo桃猿隊強打陳金鋒的引退賽，賽前攻守順序也出爐，陳金鋒先發指定打擊扛第四棒。

天公作美，隨著馬勒卡颱風遠離，今天陳金鋒的引退賽也將順利舉行。桃猿隊提供賽前打序，陳金鋒扛第四棒，先發指定打擊。1050918

(中央社)