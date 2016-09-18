楊丞琳回首感情路 沒有遺憾但有後悔

歌手楊丞琳將推出新歌「年輪說」，回顧自己過往人生。談起感情道路，她坦承，自己在愛情裡沒有遺憾、但有後悔，「我曾經想過當初為什麼要在一起？」至於對方是誰，則不言明。

楊丞琳將推出最新專輯「年輪說」，這是她出道以來唯一一張由她完全主導的專輯，從收歌、製作到視覺影像的呈現都親自參與。楊丞琳說，指紋好比年輪，它是每個人專屬的生命印記，隨著歲月、碰到不同人事物、人生中的重要決定而產生變化，透過它回顧自己的過去，進而成就現在的自己。

首波同名主打歌「年輪說」，由好友青峰量身定做歌詞，回顧楊丞琳近17年的演藝之路，楊丞琳則想將該曲獻給所有在愛情裡死過又活回來的人。回顧過往感情道路，楊丞琳坦承，自己在愛情裡沒有遺憾、但有後悔，「我曾經想過當初為什麼要在一起？」至於對方是誰，則不言明。

「年輪說」MV由金曲獎名導陳映之掌鏡，為了將年輪的意象視覺化，MV拍攝現場特別搭建了一個白色巨型漩渦狀迷宮，十分壯觀。楊丞琳把白色迷宮當作是MV的另一位女主角，花了一段時間與它培養默契，熟悉它的每一個角落；但當正式拍攝時，仍在複雜的圈型迷宮裡迷路，拍到最後不斷有嘔吐、暈眩的不適感，幸好最後畫面呈現美感十足，辛苦沒有白費。

「年輪說」正式版MV將於9月19日中午12時在楊丞琳官方臉書及YouTube專屬頻道首播。1050918

(中央社)