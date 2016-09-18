搶修困難 阿里山森鐵本線今明停駛

阿里山森林鐵路44.7公里處邊坡土石滑落，因現場搶修困難，加上大型石塊清除不易，最快明天中午前方能修復完畢，台鐵宣布，今、明兩天本線嘉義至奮起湖列車停駛。祝山線、沼平線及神木線仍正常行駛。

台鐵表示，今天上午5時30分奮起湖監工區人員執行路線朝巡任務，行經本線44.7公里處，發現邊坡土石滑落，致軌面遭掩蓋，路線不通。經現場勘察需使用重機具始能進行清理作業，因當地為山區，相關機具之聯繫及進入不易，恐增加搶修時間及難度，立即召集搶修人員到場進行搶修作業。

台鐵指出，原預計今天下午3時可清理完畢，但因現場石塊較大且為數眾多，需用機具破碎，搶修不易，預估至明天19日上午12時始能搶通完畢，同時檢視軌道受損狀況，待試運轉後列車恢復正常行駛，今、明兩天本線列車全部停駛。

台鐵表示，旅客可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至臺鐵或森鐵各車站辦理退票，免收手續費；另為維護行車安全，預計明天針對本線邊坡進行巡檢，以確保安全無虞。

(中時)