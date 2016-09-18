林志玲決定聽勸：「開始從老朋友聯絡簿找另一半。」

「志玲姐姐」出席林口威秀影城開幕典禮，和台灣粉絲共度中秋假期最後一日。（陳俊吉攝）

林志玲18日為林口三井Outlet威秀影城出席開幕活動，她說中秋假期回台與家人度過，但大家都在忙表妹婚禮，她變成保姆在家幫忙帶小孩，媒體依然關心她的另一半；由於「黃金剩女」中林心如、舒淇都在今年和多年好友修成正果，她說已經聽取大家建議，「會從老朋友的聯絡簿開始找。」

日前被週刊爆料有C姓富商追求，還被懷疑和言承旭舊情復燃，林志玲表示「報導的人生相當精彩」，但其實還沒遇到這個人，「是不是他走錯路了，可能需要導航指引他一下」，還嬌嗔說平時根本沒有人幫她介紹，「希望下次看電影時身邊有人」，但她又擔心這一番發言，「讓我看起來好像很飢渴（Desperate）」。

林志玲透露很快會回台拍電影，雖然沒有明說片名，但間接回應是蔡康永的電影《癡癡的愛》，該片開拍在即，被問是否看過小S在電影裡的套路，她表示：「我相信她會有很精彩的演出。」

(中時)