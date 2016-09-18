內閣小改組！童振源轉國安會諮委 徐國勇接發言人

徐國勇接任行政院發言人。（本報系資料照片）

現任發言人童振源將轉往國安會任諮詢委員。（本報系資料照片）

據悉，行政院長林全下午二點接見綠委徐國勇，確定內閣小改組，將由徐接任行政院發言人一職，十月一日正式交接上任。現任發言人童振源將另有重用，據悉，將轉往國安會任諮詢委員。

(集團連線報導)