人行本周淨投放5,251億 創近5個月高點

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新浪財經報導，據外媒統計，截至本周日，人行逆回購（附賣回）操作規模為7,100億元人民幣（下同），公開市場累計淨投放5,251億元人民幣，創4月22日當周以來的最大單周淨投放。

外媒資料顯示，公開市場本周共計有2,700億元逆回購和851億元3年期央票到期，沒有正回購（附買回）到期。因中秋假期因素，本週四（9月15日）-週六（9月17日）金融市場休市，今（18）日調休為工作日。

(工商)