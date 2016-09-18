馬英九輕軌初體驗 感想「很有趣」
前總統馬英九今早南下高雄展開私人行程，但午後現身輕軌C8高雄展覽館站，馬在國安人員陪同下，從該站一路搭到C1籬仔內站，為避免打擾其他搭乘民眾，車廂並未清空，僅由高捷副總賀新接待、解說；馬英九的輕軌初體驗，下車後的感想就是「很有趣」。
前總統馬英九上午到高雄圓山飯店出席「中華民國第24屆幼鐸獎」，頒發幼教貢獻獎與績優園所獎給得獎人士，下午則是體驗全台首條輕軌；馬上車前面對媒體詢問為何來搭輕軌，馬英九展現其幽默回說「經過」，還應媒體要求在輕軌旁合影，看得出他一臉好心情。
負責經營輕軌營運的高捷公司則由副總賀新出面接待，馬要來搭輕軌是在幾天前由捷運局告知高捷，但輕軌假日搭乘民眾多，馬為避免打擾乘客，比照一般民眾搭乘，未清空車廂；因此每站都停的輕軌，也讓不少上下車乘客驚訝直呼「捕獲野生馬總統！」
馬英九對輕軌充電、鋼軌及站體系統等很感興趣，高捷人員也詳細介紹；有「國旗女孩」之稱的楊玉梅，得知馬要來搭輕軌，也專程趕來坐在馬旁邊，並索取簽名。馬半小時的輕軌初體驗，媒體再度詢問搭乘感想，馬只說了「很有趣」3個字，隨後轉往知名作家余光中家中敘舊。
(中時)
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