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林志玲否認復合言承旭 嘆：特別的人在哪？

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林志玲今日擔任影城開幕嘉賓。（圖／陳俊吉攝）

在林心如、舒淇相繼於今年宣布結婚後，演藝圈三大黃金剩女只剩林志玲仍處單身狀態，雖然日前傳出她與舊愛言承旭復合、百億富商猛追求，但她始終未做出正面回應，今日她出席影城開幕活動時，再度被問到感情生活，笑說：「特別的人在哪裡？」

林志玲
林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城4DX影廳開幕，圖為新北市副市長侯友宜(左)、華納威秀影城董事長吳明憲(中)、嘉賓林志玲(右)一同舉行啟動儀式。（圖／陳俊吉攝）
林志玲決定聽勸 「開始從老朋友聯絡簿找另一半」

林志玲今日擔任林口威秀影城4DX影廳開幕嘉賓，身穿一襲大紅色禮服成為全場焦點，在受訪時再度被問到感情狀態，日前傳出與言承旭復合、又被百億富商追求，加上先前才放話將挑戰「閃婚」冒險，是否已經有對的人出現？林志玲也展現高EQ回應：「如果真的有那個人，你是不是走錯路，還是需要導航？」表示今年中秋佳節都在家中幫忙帶小孩，笑問：「特別的人在哪裡？」

面對被封為黃金剩女，林志玲認為這就與她被叫「志玲姊姊」一樣，自己完全不會介意，至於頻頻被催婚，她則笑說會接受媒體建議，會從老朋友連絡簿中開始找，感嘆身邊朋友都沒人幫忙介紹對象，言詞間流露出對愛情的渴望，而她也透露將在下個月開始投入新片拍攝工作，據悉該片正是她與蔡康永、小S（徐熙娣）合作的《吃吃的愛》（暫名）。

(中時電子報)

關鍵字：林志玲蔡康永小S言承旭
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