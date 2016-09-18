婦人想停車 油門踩過猛衝進藥局傷3人
台中市今天中午發生轎車衝進藥局的意外，62歲謝姓婦人駕駛自小客車要開上約10公分高的人行道路沿，停入停車場，不慎踩油門過猛，直衝撞進店內，撞破玻璃牆面及貨架，還撞傷購物的一家3口，所幸均僅為擦傷，送醫無大礙，店家損失仍在統計中。
台中市文昌派出所今天中午12時許獲報，崇德路二段有1輛自小客車，衝進1家大型連鎖藥局內，撞破玻璃牆面並撞倒不少貨架，滿地玻璃碎片及貨品，現場一片狼藉，還造成3名民眾受傷。
警方調查，62歲的謝姓婦人載女兒要前往藥局購物，將車輛開上高約10公分高的人行道路沿，想停進設在人行道後方的停車場，疑因踩油門時過猛失控，車輛竟直衝進店內，撞倒騎機車正要離去的1家3口，還續撞破玻璃牆面，衝進店內，砰然巨響嚇壞現場客人及店員。
39歲男騎士與6歲兒子、3歲女兒分別受到擦傷，經送醫無大礙。謝婦大受驚嚇，她向警方表示，因年紀大操控車輛不慎，造成而車禍，會負責處理。
(中時)
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