童高燒熱性痙攣 家長到消防分隊求援
嘉義市1名婦人焦急地載著發高燒、熱性痙攣的3歲女兒到嘉義市第一消防分隊求援，消防人員立即協助送醫，消防局呼籲，兒童熱性痙攣會在數分鐘內停止，不要慌張。
嘉義市消防局表示，有民眾於今天中午駕車到嘉義市消防局第一消防分隊求援，1名年約3歲女童躺在汽車後座上，由表情驚慌的母親照顧，女童因發高燒又再次發生熱性痙攣，母親還將手指塞女童嘴巴，防止咬傷舌頭。
救護人員查看女童狀況，體溫約39.7℃，隨即將女童抱至救護車上進行救護，由家人陪同送嘉義基督教醫院治療。
消防局呼籲家長，兒童熱性痙攣請保持鎮靜、千萬不要慌張，大多抽搐發作會在數分鐘內自動停止。兒童熱性痙攣時，讓小孩側躺，可用枕頭放在頭下避免碰撞，且清除周圍尖銳及可能危及小孩的物品。
消防局指出，鬆開過緊的衣領或任何圍住脖子影響呼吸的衣物。若小孩口中含有異物，可在側躺時清出，千萬不可用任何東西塞入病人口中，避免傷害病人或影響呼吸道暢通。
另外，不要為了壓制痙攣而緊壓或束縛病人身體。不用人工呼吸，除非病人在抽搐停止後，沒有呼吸時才需要。若抽搐超過10分鐘或有連續抽搐、神智無法恢復時，則需立即送醫。1050918
(中央社)
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