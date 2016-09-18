童振源請辭行政院發言人 徐國勇接任

我要評比

外傳行政院發言人童振源已經請辭，童振源今天受訪表示，人事案確定將對外說明，但並未否認請辭。民主進步黨籍立法委員徐國勇將接任發言人，已獲證實。

徐國勇表示，是在今天下午行政院長林全約詢後確定這件事。1050918

(中央社)