戶所人員溫馨扮臨演 溫暖失智翁
罹患失智症的蘇姓老翁，雖然近日從未出門，卻不斷向家人表示，在戶政事務所申請戶籍謄本時忘了簽名，蘇翁媳婦不忍他為此傷神，向樹林戶所求助，值班人員得知，化身臨時演員，陪著老先生核對證件與文件簽署，老先生終於展露笑顏。
一名婦人日前攙扶著年邁老翁，頂著正午烈日緩慢地走進樹林戶所，婦人向值班人員表示，公公患有失智症，近日不斷向家人說，前陣子有到戶所辦案件，但簽名沒有簽好，堅持還要再來戶所一趟，事實上，公公近日未曾出門過，她才想帶公公前來請求協助。
值班陳姓員工得知婦人苦惱，也不忍老先生為此傷神，決定化身臨時演員，陪著老先生從開始核對國民身分證到完成文件簽署，老先生確認簽了名，才露出笑容放心離開戶所，讓婦人相當感激。
(中時)
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