寶鋼傳將合併武鋼 方案即將公布

據財新網消息，中國國資委已於8月最後一個星期通過了寶鋼及武鋼的重組方案，並於9月初上報國務院。合併方案的核心內容是：寶鋼將扮演整合者的角色，吸收合併武鋼，武鋼整體併入寶鋼。新成立的集團擬命名「寶武鋼鐵集團」，原武鋼集團成為新集團的子公司，擬更名為「武鋼新產業發展公司」。但上述方案尚在高層審批過程中，合併細節或新公司具體名稱仍有變數。

(工商)