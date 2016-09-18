台南入夏第2例 男大生染本土登革熱
疾管署今公布台南市出現今年入夏後第2例本土登革熱病例，一名家住仁德區19歲男大生，疑因暑假外出打工遭感染，9月初出現發燒不適症狀，16日確診染登革熱，目前住院治療中。
衛福部疾管署副署長莊人祥今天表示，個案是一名19歲住在仁德區保安里的男性大學生，趁著暑假期間騎機車外到家附近的裕聖里打工，但因工作地點與8月底才確診的境外移入病例住家僅距離150公尺，研判是在工作場所附近遭感染。
莊人祥說，個案9月10日開始出現發燒及身體不適等症狀，9月12日及14日分別至診所就醫，因症狀未改善且出現紅疹，16日再度至醫院急診，經檢驗後確認感染登革熱，基因型別為第一型，目前仍住院治療中。
疾管署指出，衛生單位接獲通報後已前往個案活動地進行疫情調查、孳生源清除及衛教等防治工作，並針對周圍里別醫療院所訪查，請醫師提高警覺加強通報。
疾管署表示，今年5月1日入夏以來，共出現5例本土病例，台南市及高雄市各2例，屏東縣1例，全年累計377例；今年境外移入個案至9月16日止，累計260例，為歷年同期累計數最高，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多，東南亞及南亞近期登革熱疫情處相對高點或呈上升趨勢，新加坡、越南、菲律賓、柬埔寨、寮國及斯里蘭卡疫情皆高於去年同期。
疾管署提醒，中秋節連續假期因颱風來襲挾帶豐沛雨量，已造成部分地區積水，災後一週為登革熱防治關鍵期，呼籲民眾迅速清除戶內外積水，做好環境整頓，落實戶內外病媒孳生源，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等的清除，避免病媒蚊孳生。
疾管署呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知近期旅遊或活動史，以利及早診斷及通報，相關資訊可至疾管署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。1050918
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範