楊南郡奉獻原民事務 追頒最高榮譽獎章

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為表彰已故古道學者楊南郡在臺灣原住民族文化、歷史、古道及遺址探勘研究上等重大貢獻，原民會追頒象徵最高榮譽之一等原住民族專業獎章。

楊南郡於8月27日病逝，享年85歲。楊南郡畢生走遍台灣高山地區，是台灣最富盛名的古道研究、原住民族史調查專家，對台灣史蹟遺址、登山步道系統等甚有研究。

楊南郡也致力從事日據時期人類學及博物館學者著作譯註工作，將鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助、鹿野忠雄等人浩繁之報告及作品譯為中文，讓社會大眾得以閱讀和認識日據時期所記錄的台灣原住民族文獻史料，並從中研究臺灣原住民族文化、史蹟遺址、登山步道系統等，為台灣原住民族文化、歷史，留下許多寶貴文化資產。

楊南郡生平著作獲得多項文學獎項，包括「斯卡羅遺事」曾獲中國時報報導文學獎、「臺灣百年前的足跡」獲年度文學推薦獎及中國時報文學獎最高推薦獎、「探險臺灣」獲聯合報年度十大好書獎、「鹿野忠雄」獲台灣傑出文獻工作獎及「臺灣原住民族系統所屬之研究：第一冊本文篇」獲國家出版獎等。

原民會表示，楊南郡畢生奉獻於原住民族事務，受國立東華大學原住民民族學院表彰授予社會科學名譽博士，楊南郡為原住民族文化無私貢獻，令人感佩，亦獲各界原住民族相關領域肯定。

為肯定楊南郡對台灣原住民族歷史、文化研究上之卓越貢獻，特別追頒「一等原住民族專業獎章」，以最高榮譽表揚其傑出貢獻。1050918

(中央社)