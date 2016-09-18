陳金鋒4棒DH 引退賽後視情況出賽
中華職棒Lamigo桃猿隊今天為台灣棒壇重量級巨星陳金鋒舉辦引退賽，陳金鋒擔任先發第4棒指定打擊，主場Lamigo桃猿全體穿上52號球衣向他致敬。
風雨過後，桃園地區下午天氣放晴，球場周邊出現人潮，有球迷上午就在場外排隊，準備搶購限量商品，預計有2萬人滿座的觀眾向陳金鋒致敬。
下午4時，球團領隊劉玠廷、陳金鋒以及贊助商代表在球場外的廣場，出席陳金鋒雕像的揭幕儀式，這座雕像是由漢白玉打造，造價新台幣上千萬元。
賽前雙方公布先發打序，一如球迷期待，陳金鋒擔任第4棒指定打擊，而對手義大犀牛則是派出洋投藍斯佛（Jared Lansford）。
這場比賽雖然是陳金鋒在主場的最後一戰，但未必是本季最後一戰。總教練洪一中說，今天引退儀式之後，球季剩下的比賽，如果陳金鋒的身體狀況許可，還是有可能派他上場。
甚至桃猿隊打進總冠軍賽，洪一中說：「如果金鋒狀況OK，我一定會想要帶他進冠軍賽。」
賽前陳金鋒照常與球員一起熱身，面帶笑容，隊友郭嚴文說：「今天氣氛真的不太一樣，我光看流程都快哭了，不過陳大哥看起來還是一樣，一如往常。」
郭嚴文說，希望陳金鋒引退之後，還可以繼續留在球隊，謝謝他這些年為台灣棒球的貢獻。1050918
(中央社)
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