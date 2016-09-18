兩岸交流團 台東縣推銷農產品

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北京兩岸交流團，台東團中午接受北京市委書記郭金龍午宴招待，台東副縣長陳金虎建議，每年開放200萬陸客來台，同時推銷台東農產品。

兩岸交流團由陳金虎率團前往，今天在北京出席由北京市台辦所舉辦的兩岸城市交流座談會。

台東縣政府表示，陳金虎在不同拜會行程中，一再強調這幾年在縣長黃健庭積極努力下，台東縣翻轉改變有目共睹。因政權輪替，陸客到台灣旅遊數量遽減，期待透過這次交流﹐找回陸客來台的信心並擴大台東旅遊的深度。

陳金虎特別建議對方，開放中國各大城市直航台東，每天至少10航次，每年200萬高端陸客來台東進行4天3夜的深度旅遊。再者，建議中國各大城市或企業採購台東農特產品，並設置台東農特產專區。

今天的行程還拜會了國台辦主任張志軍，進行2個半小時的座談互動，中午則接受北京市委書記郭金龍的午宴招待，傍晚也將會在人民大會堂拜會中國政協主席俞正聲。

台東縣政府表示，此行台東的訴求非常具體明確，都是圍繞在台東縣民最關切的觀光和農特產品議題上。1050918

(中央社)