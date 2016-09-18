慶祝國民體育日 魏明谷盼成運動縣

慶祝國民體育日，彰化縣政府舉辦系列活動的開幕式，縣長魏明谷期許大家多多運動，人人都長命百歲，彰化縣成為運動縣。

彰化縣政府今天在縣立體育場舉辦國民體育日系列活動開幕典禮，救國團的街舞以及太鼓表演、鄉鎮社區的展演為活動暖場，出席活動的則有魏明谷、彰化縣議員賴岸璋、教育處副處長張雀芬等人。

魏明谷說，彰化縣推廣運動不遺餘力，除了政府機關部門外，民間社團也努力推動各項運動賽事，像是著名的田中馬拉松、員林獅子盃路跑活動等，這些活動都獲得鄉情熱情參與，他希望人人都喜愛運動，人人長命百歲，彰化縣成為運動縣。

而在開幕典禮上，魏明谷也表揚彰化縣田中鎮觀光商圈發展協會、員林市體育會田徑委員會等縣內推動社會體育有功團體以及18名有功人員。

魏明谷隨後也前往八卦山棒壘球場，參加卦山盃全國少棒青少棒錦標賽開球儀式，魏明谷站上投手丘，為比賽開球，鼓勵參賽隊伍全力爭勝，為榮譽而戰；而來自全台各地國中小學的47支隊伍也將在八卦山棒壘球場、永靖簡易棒球場等場地爭取最好的名次。1050918

(中央社)