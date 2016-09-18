張志軍會8縣市首長　學者：對內宣傳

大陸國台辦主任張志軍今天會見8名台灣地方縣市首長。學者范世平說，中共對內宣傳意味濃，凸顯對台工作困境；從台灣角度看，地方人民不見得認同，對政府兩岸政策影響也有限。

由中國國民黨籍與無黨籍共8名地方縣市首長組成的代表團上午在北京與中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍會面；代表團中的部分縣市首長向媒體表示，此行目的在於為地方拚觀光，並加強兩岸城市交流。

張志軍今天向8名到訪的台灣縣市首長說，大陸將繼續堅持「九二共識」政治基礎，堅決反對和遏制台獨，推動包括兩岸縣市長交流在內的交流合作。

國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平向中央社表示，中國共產黨目前對台工作已經有點找不到方法的情況，只好「夾到碗裡的都是菜」。此舉就是要逼總統蔡英文承認「九二共識」。

中國人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲下午將會見這8名縣市首長，俞正聲是中共中央對台工作領導小組的副組長。范世平指出，中共這次派出的規格不低，對內宣傳意味濃，欲塑造台灣有求於大陸的印象。

范世平說，這8個縣市的投票人口占全台比例有限，不可能撼動蔡總統的兩岸政策；此外，過去8年雖有很多陸客來台觀光，但靠陸客拚觀光的縣市，也面臨擁擠與物價上漲等問題，當地民眾不見得都支持。

他分析，這樣的會見並沒有實質意義，不過中共未來可能會從一些離島縣市開始「工作」，因為離島規模小比較好操作，可以觀察大陸是否會把陸客全數引導至金門、馬祖，並強調「金廈一體」的概念。

這8名地方縣市首長為苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典。1050918

(中央社)