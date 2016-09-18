南投家扶兒受邀演出 弄獅展自信
南投家扶中心為提供貧困兒童多元的才藝發展，結合台灣傳統民俗技藝，在埔里服務處舉辦「弄獅(攏係)為了你」舞獅才藝隊，邀請集英館教練潘陣雲指導，開辦兩年來，透過每周1次的舞獅及打鼓練習，並在活動中表演，讓孩子們透過演出，充份展現自信與成就感。
舞獅才藝隊的孩子們，受限於服務處的練習空間狹小，且鄰近住宅區，原本只能用鼓棒打擊椅子的方式練習打鼓節奏，並緊閉門窗，以避免干擾附近民眾安寧；最近經史港國小校長侯靖男大力支持，提供校園風雨廣場讓家扶孩子們都能盡情、開心地練習。
昨起和今天接連兩天，舞獅才藝隊受邀至童畫青田兒童寫生比賽及埔里藝文中心演出，以實際行動支持舞獅才藝隊，不但讓孩子們透過演出獲得成就感，更讓孩子們展現自信。
南投家扶中心主任魏季李表示，家扶近年來積極投入各項才藝培育計畫，發掘孩子們的潛能及增進自信心，讓孩子從中瞭解台灣在地文化，並學習團隊合作而獲得成就感；才藝隊除讓孩子們有機會學習課本外的事物，更替孩子們找尋展現自我的大舞台，盼請各界能夠多加支持，多給他們舞台。
(中時)
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