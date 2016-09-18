亞洲盃女排》中華不敵中國長人陣 無緣4強

中華女排18日在亞洲盃8強戰不敵中國隊，無緣闖進4強。(林明輝提供)

前往越南參加亞洲盃女排賽的中華隊，18日在8強淘汰賽遭遇平均身高185公分的中國大陸隊，結果中華隊以19比25、15比25、12比25敗下陣來，確定無緣4強，19日將跟稍後舉行的泰國與南韓之戰敗隊交手，爭搶打進第5、6名次賽機會。

(中時電子報)