搭輕軌初體驗 馬英九：很有趣

我要評比

前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌，警方派員隨車並有警車全程跟車戒護，這是馬英九首次搭輕軌，面對媒體追問體驗的感受如何，馬英九說「很有趣」。

馬英九下午從輕軌C8站上車搭至C1站，高雄捷運公司營運部副總經理賀新等人也隨車全程簡介，「國旗女孩」楊玉梅身著國旗裝，手拿國旗隨車為馬英九加油，楊玉梅還一度拿國旗手機護套讓馬英九簽名。

馬英九沿途經過高雄展覽館、高雄軟體園區及凱旋金鑽夜市等景點。警方除派員隨車，沿途並派有警車跟車戒護。

馬英九對前副總統吳敦義高市長任內拆除草衙違建的魄力讚譽有加。

馬英九也對高雄輕軌假日運量比平日多頗表訝異，賀新說，高雄輕軌平日每天運量達1000多人，假日可達3、4000人，高捷捷運平日每天17萬人，假日20萬人；北捷通勤功能性質大，高捷及輕軌觀光功能較大，因此假日運量南北有別。

馬英九同時了解颱風來襲對輕軌的影響，以及停駛標準。

馬英九上車時面對媒體詢問為何要來搭輕軌說「有經過」，下車時面對媒體追問搭乘感想則說，「很有趣」。馬英九搭乘輕軌，與乘客少有互動，僅少數乘客前來拍照並高喊「總統加油」；警方有派員隨車，但高市府官員及捷運局都未派員到場。1050918

(中央社)