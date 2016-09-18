雙颱接連發威 學校災損初估5.5億

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颱風莫蘭蒂和馬勒卡接連襲台，根據教育部截至今天下午3時統計，已有694所受災學校，災損金額初估達新台幣5.5億元。

教育部表示，截至下午3時，颱風莫蘭蒂颱風和馬勒卡共造成694學校/館所受災，包含大專19校、高中職86校、國中115校、國小418校、幼兒園52校、館所3所及高雄市所轄體育場館，累計災損約5.51億元。

以各縣市來看，教育部表示，受災單位以高雄市312校/所最多，其次是屏東縣147校/所次之、台南市132校；災損金額初估5.51億元，以高雄市災損2.76億餘元最多，其次是屏東縣災損1.83億元、金門縣災損5938萬元。

學校部分，教育部表示，金門縣立金湖國中的司令台、體育館屋頂等損毀，災損約3899萬元；中山大學部分校舍損毀、沿岸與道路邊坡等受損，災損約3533萬元；屏東恆春國中則是校舍漏水、屋頂鐵皮、飲水設備毀損，災損約1920萬元；而高雄市教育局所轄的立德棒球場等46處體育場館，有圍籬傾倒、屋頂損毀、樹木傾倒等狀況，初估災損4000萬元。1050918

(中央社)