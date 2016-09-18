行政院：徐國勇10/1接任發言人

我要評比

行政院今天發表聲明，行政院發言人童振源另有任用，10月1日起行政院發言人一職由立委徐國勇接任。

據了解，童振源將轉任國家安全會議擔任諮詢委員，徐國勇的不分區立委席次則將由邱泰源遞補。1050918

(中央社)