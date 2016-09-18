陽岱鋼肋骨有傷 是否出賽視狀況

「日刊體育」報導，日本火腿隊外野手陽岱鋼昨天因右肋腹痛，在對上羅德隊一役未能上場。陽岱鋼在一軍登錄名單未被取消，是否出賽要視狀況而定。

報導說，29歲的陽岱鋼8月16日與歐力士隊一役（於札幌巨蛋），鎮守中外野時因接捕飛球撞擊全壘打牆負傷。後來幾場比賽，他忍痛持續出場。本月7日到札幌市的1家醫院接受檢查，得知右邊第6、第7根肋骨有骨裂的情形。

報導說，昨天陽岱鋼未出賽，他說：「這是球團、監督、防護員商量後所下的決定。」，並表示，「一直忍痛，努力撐過來。」

日本火腿隊首席防護員福島芳宏表示，陽岱鋼的骨頭裂縫已呈現合起來的狀態，但他投球時仍會感到疼痛。1050918

(中央社)