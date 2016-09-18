陽岱鋼肋骨有傷 是否出賽視狀況
「日刊體育」報導，日本火腿隊外野手陽岱鋼昨天因右肋腹痛，在對上羅德隊一役未能上場。陽岱鋼在一軍登錄名單未被取消，是否出賽要視狀況而定。
報導說，29歲的陽岱鋼8月16日與歐力士隊一役（於札幌巨蛋），鎮守中外野時因接捕飛球撞擊全壘打牆負傷。後來幾場比賽，他忍痛持續出場。本月7日到札幌市的1家醫院接受檢查，得知右邊第6、第7根肋骨有骨裂的情形。
報導說，昨天陽岱鋼未出賽，他說：「這是球團、監督、防護員商量後所下的決定。」，並表示，「一直忍痛，努力撐過來。」
日本火腿隊首席防護員福島芳宏表示，陽岱鋼的骨頭裂縫已呈現合起來的狀態，但他投球時仍會感到疼痛。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。