高國輝挑戰最速百轟 盼在鋒哥引退賽打出

高國輝距中職最快「百轟」只差1支，期盼在今天的陳金鋒引退賽中擊出，讓這一轟更具意義。(資料照 謝明祚攝)

義大犀牛高國輝僅差一轟，就將達成生涯百轟，也將打破陳金鋒的最快百轟紀錄，今兩隊即將在桃園棒球場交手，此役也是陳金鋒的引退日，高國輝表示，期待能夠開轟，在陳金鋒面前達成這樣的里程碑。

高國輝目前僅用363場比賽就達到99轟，此役在開轟就會打破陳金鋒利用453場達成的中職最快百轟紀錄，如果能在陳金鋒引退賽轟出，也有種特別的傳承意義，高國輝回應，當然能打出最好，不過還是要順其自然，重點還是以球隊贏球最為重要。

目前球隊氣勢正好，近10場拿下8場勝利，高國輝評析，球隊近期就算落後都可以逆轉，這對打季後賽非常重要，球隊目前也一心朝著季後賽前進，雖然打出百轟很重要，也很期待今天能夠開轟，不過更想要球隊贏球，挺進總冠軍。

(中時電子報)