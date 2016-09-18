總統府證實 童振源10月轉任國安會諮詢委員

行政院證實，行政院發言人童振源10月1日卸任。總統府隨後證實，童振源將轉認國安會諮詢委員。總統府發言人黃重諺表示，過去他曾擔任陸委會副主委，總統希望繼續借重他在兩岸等領域專長，到國安會服務。

黃重諺表示，現任行政院發言人童振源，將到國安會服務；童振源教授長期以來從事兩岸政治、經貿研究，過去也曾擔任陸委會副主委，總統希望繼續借重他在這些領域的專長，邀請他擔任國安會諮詢委員。童振源將於十月一日到任。

童振源本人表示，今天下午林全院長約見，告知職務上會有調整。他感謝大家及各位媒體朋友的支持與鼓勵。「無論未來到哪裡工作，我都會堅守崗位，全心全力做好我的工作。」

據了解，接近童的人指出，其實不是童請辭，是被請辭，從上任第一天開始，童就抱著隨時走人的準備。

(集團連線報導)