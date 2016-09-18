2016長耀盃開打 男子組獎金提高5成
2016年長耀盃全國高中菁英籃球錦標賽在板橋體育館登場，今年不但規模更大，多達40隊參與，還邀請2支中國大陸球隊，男子組獎金更大幅提升，冠軍由過去的10萬提升為15萬，漲幅達5成，長耀建設機構董事長謝建國「用生命辦比賽」，對提升台灣籃球基層的貢獻不言可喻。
「設置獎金的目的，是要告訴年輕球員們，天下沒有白吃的午餐，你要努力才能有收穫。」儘管外界對於學生運動設置獎金有所雜音，但謝建國強調，設置獎金的目的絕非金錢本身，而是希望讓球員透過獎金去理解，努力才有收穫。更重要的是，高中球隊每年花費不少，長耀盃提供獎金能讓基層球隊獲得更多資源。
除了獎金升級，今年恢復個人獎項，包括最佳教練獎、MVP、最佳人氣球隊、最佳貢獻獎與表演團體獎，其中最佳貢獻獎展現長耀盃更深意涵，將頒給高齡88歲的前大安國中教練蔡增儒與90歲的前永和國中老教練羅毓彪，謝建國強調，希望透過頒獎來感謝他們對於籃球的貢獻，更是象徵傳承。
值得一提的是，今年長耀盃設置最佳人氣球隊獎，還有獎金3萬元，各隊透過臉書粉絲頁宣傳，號召球隊支持者按讚，來爭取團隊榮耀。青年高中教練徐國宏則向主辦單位提出建議，未來各隊爭取最佳人氣獎，除了臉書按讚數字，還可以加入現場看球的民眾投票，不但能達到宣揚比賽的目的，還能增加現場的人氣，他強調學生家長的動員力非常驚人，一定能讓比賽更熱鬧。
(中時電子報)
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